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Орешкин назвал минимально возможную ключевую ставку ЦБ

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Центробанку России не следует снижать ключевую ставку ниже 3 процентов. Свое мнение в эфире принадлежащего Григорию Березкину телеканала РБК высказал министр экономического развития Максим Орешкин.

По его словам, если этого уровня будет недостаточно для стимулирования экономики, тогда лучше пользоваться механизмом бюджетного стимулирования, увеличивать дефицит.

Орешкин привет в пример западные экономики и пояснил, что низкие процентные ставки усиливают дисбаланс в обществе, увеличивая стоимость активов, находящихся в собственности у богатой части населения.

25 октября Банк России понизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта — до 6,5 процента годовых. Свое решение руководство Центробанка объяснило более быстрыми по сравнению с ожиданиями темпами снижения инфляции, а также сдержанными темпами роста российской экономики в целом. Отмечается, что инфляционные ожидания населения также остаются на низком уровне.

Следующее заседание, на котором может быть рассмотрен вопрос о дальнейшем снижении, состоится 13 декабря. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что ключевая ставка может снижаться «более решительно».

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