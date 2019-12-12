Стало известно об отдыхе сотрудников Центробанка в «райском месте»

Центробанку России принадлежит как минимум 18 оздоровительных центров и баз отдыха в туристических регионах страны. В том числе его сотрудники приезжают на базу «Балтийские пески» в Калининградской области, которую сами они называют «райским местом». Об этом стало известно журналу «Компания».

Самый новый курорт только для работников ЦБ и членов их семей находится в оздоровительном объединении «Южный» в Сочи. Отдельно к сочинской Олимпиаде там построили корпус на 200 номеров стоимостью 3,5 миллиарда рублей.

В этом году Банк России потратил на него десятки миллионов рублей. Например, куплена гидромассажная ванна Thermo-Spa-Concerto стоимостью 4,7 миллиона рублей и камера «Бароокс» 1,0 за 7,2 миллиона. На саженцы и рассаду в местном парке выделены 8,4 миллиона рублей, а на восстановление мраморной лестницы с фонтаном — почти миллион. Также почти в 20 миллионов рублей обойдется строительство веревочного парка.

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Другие пансионаты Центробанка есть на Камчатке, в Кисловодске и Анапе. Больше всего баз отдыха в Подмосковье — шесть. На годовое питание в пяти базах Центробанк за год потратил 256 миллионов рублей, а на халаты, махровые полотенца, тапочки, подушки, одеяла и постельное белье в 15 пансионатах — 44,2 миллиона рублей.

На содержание всех курортов ЦБ тратит несколько миллиардов в год. Большая часть уходит на оплату персонала — согласно подсчетам издания, в 2018 году это 5,75 миллиарда рублей. В материале отмечается, что отдых в ведомственных пансионатах обходится сотрудникам ЦБ как минимум в два раза ниже, чем по рыночным ценам.

В Центробанке работают почти 48 тысяч человек. В среднем они получают 239 тысяч рублей в месяц. Это в 6,5 раз больше средней зарплаты по стране и почти в два раза выше, чем среднемесячная зарплата федеральных чиновников. В последние годы регулятор работает с большими убытками. В 2018 они составили 434,7 миллиарда рублей, а в 2017-м — 435,3 миллиарда.

Ранее стала известна десятка крупнейших российских компаний по объему средств и денежных эквивалентов, накопленных на счетах на конец 2018 года. На первом месте расположился Сбербанк (2,33 триллиона рублей), на втором — Газпромбанк (один триллион), на третьем — ВТБ (929,3 миллиарда рублей).

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