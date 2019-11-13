Названы самые богатые компании России

Десятку крупнейших российских компаний по объему средств и денежных эквивалентов, накопленных на счетах на конец 2018 года, возглавил Сбербанк. На его счетах оставалось 2,33 триллиона рублей. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

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На втором месте оказался Газпромбанк (триллион рублей в остатке на счете), на третьем — ВТБ (929,3 миллиарда рублей). В десятку также вошли «Газпром» (849,4 миллиарда), «Роснефть» (832 миллиарда), «Лукойл» (492,7 миллиарда), «Альфа-банк» (297,8 миллиарда), «Сургут-нефтегаз» (260,3 миллиарда), «Газпром нефть» (247,6 миллиарда) и «Почта России» (203,5 миллиарда).

С учетом банков общие накопления топ-10 компаний составляют порядка 7,5 триллиона рублей. Если же убрать из рейтинга кредитные учреждения, которым из-за специфики бизнес-модели обычно необходимо больше денег, в том числе для поддержания резервов, то топ-10 возглавят «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл». Накопления десяти богатейших компаний без учета банков составят 3,4 триллиона рублей.

В сентябре издание назвало крупнейшие компании России — тогда рейтинг четвертый год подряд возглавил «Газпром», чья выручка по итогам 2018 года составила 8,2 триллиона рублей. На втором месте рейтинга оказался «Лукойл» с выручкой 7,5 триллиона рублей, на третьем — «Роснефть» с выручкой 6,9 триллиона. В пятерку лидеров также вошли Сбербанк и РЖД.

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