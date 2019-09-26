Названы крупнейшие компании России

«Газпром» пятый год подряд возглавил рейтинг крупнейших компаний России, составленный принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК.

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Выручка компании в 2018 году составила 8,2 триллиона рублей. «Газпром» четвертый год подряд становится и самой прибыльной компанией — его акционеры в 2018 году получили более 1,5 триллиона рублей прибыли. На втором месте рейтинга — компания «Лукойл» с выручкой 7,5 триллиона рублей, на третьем — «Роснефть» с выручкой 6,9 триллиона. Также в пятерку лидеров вошли Сбербанк (3,2 триллиона) и Российские железные дороги (2,4 триллиона). Как отмечает издание, пятерка лидеров не меняется пятый год подряд, компании в рейтинге расположены на тех же местах.

В топ-10 также вошли «Сургутнефтегаз» (1,5 триллиона), X5 Retail Group (1,5 триллиона), ВТБ (1,4 триллиона), Магнит (1,3 триллиона) и Росатом (1,1 триллиона). Совокупная выручка 500 крупнейших компаний составила 85,5 триллиона рублей, что больше, чем в прошлом году, когда она была на уровне 72,3 триллиона рублей. Темпы роста выручки за год увеличились вдвое — с девяти процентов в 2017-м до 18,2 процента в 2018-м.

Ранее журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг крупнейших частных компаний России, седьмой год подряд поместив на первой место «Лукойл». На второй и третьей позициях оказались «Сургутнефтегаз» и X5 Retail Group.

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