Названы крупнейшие частные компании России

«Лукойл» в седьмой раз подряд оказался крупнейшей российской частной компанией. Это следует из рейтинга 200 крупнейших частных компаний страны, составленного журналом Forbes.

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Выручка нефтяной компании в 2018 году составила восемь триллионов рублей, что более чем в четыре раза превышает выручку «Сургутнефтегаза» (1,9 триллиона), занимающего в рейтинге вторую строчку. На третьем месте оказалась X5 Retail Group с 1,5 триллиона. В пятерку крупнейших компаний также вошли «Магнит» и «Татнефть», чья выручка составила 1,2 триллиона и 910 миллиардов соответственно. В десятку лучших журнал включил «Новатэк», Evraz, НЛМК, «Норильский никель», Группу компаний Мегаполис.

В 2018 году топ-10 пополнила только одна новая компания — «Норникель». В рейтинге прошлого года она занимала 12-ю строчку. Компания «Русал», которая была на десятой строчке в 2018-м, в нынешнем году покинула топ-10 и опустилась на 11-ю позицию. Самый большой рост выручки (более 60 процентов в среднем), как и прошлом году, показали угольные компании — это связано с ростом цен на уголь. На втором месте — компании из строительной сферы (рост в среднем почти на 41 процент), на третьем — компании лесной промышленности (рост почти на 37 процентов).

Из 200 участников рейтинга только 19 показали отрицательный результат по итогам 2018 года по сравнению с 2017-м, отмечает издание. Общая рублевая выручка всех исследованных компаний за год увеличилась на 22,2 процента и достигла 43,7 триллиона рублей.

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