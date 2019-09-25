Названы крупнейшие иностранные компании в России

Крупнейшей иностранной компанией в России пятый раз подряд стала группа Auchan («Ашан», «Атак»). Ее выручка по итогам 2018 года составила 327,7 миллиарда рублей. Это следует из ежегодного рейтинга, составляемого журналом Forbes.

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На втором месте рейтинга — автомобильная компания Toyota Motor с выручкой 313,2 миллиарда рублей, на третьем — табачный гигант Japan Tobacco с выручкой 303,4 миллиарда рублей. Также в пятерку лидеров попали табачная компания Philip Morris (296,5 миллиарда рублей) и немецкий автоконцерн Volkswagen (289,2 миллиарда рублей).

В десятку крупнейших иностранных компаний Forbes включил Leroy Merlin, Pepsico, Kia Motors, Ikea и сеть магазинов Metro. Их выручка варьируется от 217,4 миллиарда до 275,8 миллиарда рублей. В общей сложности в рейтинг входят 50 компаний.

Ранее издание назвало крупнейшие частные компании России — рейтинг седьмой год подряд возглавляет «Лукойл». Выручка нефтяной компании в 2018 году составила восемь триллионов рублей. На втором и третьем местах — «Сургутнефтегаз» и X5 Retail Group.

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