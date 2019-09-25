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Названы крупнейшие иностранные компании в России

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Крупнейшей иностранной компанией в России пятый раз подряд стала группа Auchan («Ашан», «Атак»). Ее выручка по итогам 2018 года составила 327,7 миллиарда рублей. Это следует из ежегодного рейтинга, составляемого журналом Forbes.

На втором месте рейтинга — автомобильная компания Toyota Motor с выручкой 313,2 миллиарда рублей, на третьем — табачный гигант Japan Tobacco с выручкой 303,4 миллиарда рублей. Также в пятерку лидеров попали табачная компания Philip Morris (296,5 миллиарда рублей) и немецкий автоконцерн Volkswagen (289,2 миллиарда рублей).

В десятку крупнейших иностранных компаний Forbes включил Leroy Merlin, Pepsico, Kia Motors, Ikea и сеть магазинов Metro. Их выручка варьируется от 217,4 миллиарда до 275,8 миллиарда рублей. В общей сложности в рейтинг входят 50 компаний.

Ранее издание назвало крупнейшие частные компании России — рейтинг седьмой год подряд возглавляет «Лукойл». Выручка нефтяной компании в 2018 году составила восемь триллионов рублей. На втором и третьем местах — «Сургутнефтегаз» и X5 Retail Group.

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