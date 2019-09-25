В России появились новые миллиардеры

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов превратил своих сыновей — Кирилла и Никиту — в миллиардеров, передав им доли в золотодобывающей компании Nordgold и туроператоре TUI. Об этом сообщает Forbes.

Издание оценило состояние каждого из братьев в 1,7 миллиарда долларов. Акциями Nordgold сыновья Мордашова владеют через компанию «КН-Холдинг», принадлежащую им в равных долях. Кроме того, в июне Мордашов переоформил на сыновей часть своей доли в TUI Group, стоимость акций оценивалась примерно в 1,4 миллиарда долларов.

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О намерении Мордашова отдать 65 процентов Nordgold своим сыновьям принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» писала в феврале. Тогда миллиардер говорил, что основная цель изменений — преемственность, вхождение Кирилла и Никиты в курс дел, получение ими знаний и опыта в сфере управления бизнесом.

В конце августа в интервью Harvard Business Review Мордашов раскрыл секрет успешного ведения бизнеса. По его словам, он кроется в чутком внимании к рядовым сотрудникам. По мнению Мордашова, любой работник разбирается в своем деле лучше руководителя.

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