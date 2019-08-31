Российский миллиардер раскрыл секрет успеха

Основной владелец и председатель совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов рассказал в интервью Harvard Business Review секрет успешного ведения бизнеса. Его слова опубликованы на сайте издания.

Миллиардер подчеркнул, что успех бизнеса кроется в чутком внимании к рядовым сотрудникам. По мнению Мордашова, любой работник разбирается в своем деле лучше руководителя. Задача грамотного управляющего, утверждает бизнесмен, не поучать, а дать человеку возможность самореализоваться.

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«Нужно, чтобы все наши люди — от топ-менеджмента до рабочих — были искренне вовлечены в общую цель, — рассказывает 53-летний предприниматель. — Каждый сотрудник должен стать на своем месте в некотором смысле директором по продажам».

Также Мордашов отметил, что в бизнесе следует применять современные технологии и практики управления. Для этого он советует создавать в компании условия, которые позволяют легко подстраиваться под задачи клиентов и вовремя внедрять передовые методы. Миллиардер добавил, что принцип ведения бизнеса Генри Форда «клиент может получить автомобиль любого цвета, если этот цвет черный» уже устарел.

Мордашов считает, что российскому бизнесу предстоит многому научиться, в том числе, как обслуживать клиентов, быть более ответственными и готовыми к постоянным изменениям.

Ранее основатель Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос назвал три вещи, на которые должны обратить начинающие предприниматели, желающие добиться успеха. По его словам, самое важное — быть клиентоориентированным, верить в собственный проект и не бояться неудач.

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