Российские олигархи стали еще богаче

Совокупное состояние богатейших россиян с начала текущего года выросло на 35,6 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaire Index.

Первое место в российском сегменте рейтинга занял совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Его достаток оценили в 25,1 миллиарда долларов, он вырос на 5,71 миллиарда.

За ним следует Владимир Потанин, один из основных владельцев «Норникеля», с состоянием 22,9 миллиарда долларов (плюс 3,29 миллиарда). На третьем месте — основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чей капитал достиг 21,1 миллиарда долларов (плюс 3,27 миллиарда).

В пятерке лидеров также оказались основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (19,6 миллиарда долларов) и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (18,6 миллиарда).

Первые три позиции глобального рейтинга заняли глава и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос (117 миллиардов долларов), создатель Microsoft Билл Гейтс (107 миллиардов) и президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (102 миллиарда).

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