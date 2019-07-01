Французские миллиардеры разбогатели быстрее всех

За первую половину 2019 года богатейшие люди Франции увеличили свой совокупный доход на 78 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

С 31 декабря 2018 года 14 французов, входящих в рейтинг Bloomberg Billionaires Index, увеличили свой совокупный доход на 78 миллиардов долларов, что составило 35 процентов роста. Данный показатель почти вдвое превышает темпы богатейших людей Китая и Америки — 17 и 15 процентов соответственно. Ближайшими преследователями французов по росту капитала являются миллиардеры из Азии: Таиланд — 33 процента, Сингапур — 24 и Япония — 24 процентов.

В рейтинге не учитывались страны с менее чем двумя миллиардерами из списка, что делает нигерийца Алико Дангонте в списке исключением. Его состояние выросло на 60 процентов том году и составило 16,8 миллиардов долларов.

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Глава LVMH (производитель предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Moët, Hennessy и др.) Бернар Арно за полгода заработал 34 миллиарда долларов, за ним идет самая богатая женщина мира Франсуаза Бетанкур Мейерс с доходом в 10,7 миллиардов, замыкает тройку основатель компании Kering Франсуа Пино, который увеличил свой капитал на 8,21 миллиарда с начала 2019 года.

В прошлом месяце Бернар Арно присоединился к Джеффу Безосу и Биллу Гейтсу и стал третьим человеком в мире с капиталом, превышающим 100 миллиардов долларов. Помимо этого в пятерку вошли братья Вертхаймеры, Ален и Жерар, которым принадлежит контрольный пакет акции дома Chanel. За полгода они сумели заработать 16 миллиардов долларов.

Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг российских ВУЗов, которые выпускают больше всего миллиардеров. Список возглавил Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова. Помимо этого, в список вошли Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ).

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