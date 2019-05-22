Рокфеллер обогнал нынешних богачей

Джон Рокфеллер был состоятельнее основателя интернет-гиганта Amazon Джеффа Безоса, признанного самым богатым человеком в истории. К такому выводу пришел экономист Самюэль Уильямсон, подсчитавший стоимость активов предпринимателей разных эпох с помощью собственной методики, пишет Bloomberg.

Уильямсон решил отказаться от традиционного подхода, опирающегося на инфляцию, — когда состояние человека из прошлого умножают на коэффициент роста цен за прошедшие со времени его жизни годы. Вместо этого он предложил оценивать его долю в общей экономике страны в конкретный момент.

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Согласно этой методике, нефтяной магнат Джон Рокфеллер, ставший первым в истории миллиардером, в 1937 году, незадолго до своей смерти, обладал состоянием, равным 1,6 процента экономики США. Это значит, что в нынешних реалиях он мог бы распоряжаться 331 миллиардом долларов.

На второе место Уильямсон поставил сталепромышленника Эндрю Карнеги (1835-1919 годы). Его нынешнее состояние могло бы равняться 321 миллиарду долларов. Третью строчку занял Корнелиус Вандербильт (1794-1877 годы), сумевший заработать 238 миллиардов долларов по нынешним меркам на судостроительстве и железных дорогах. Среди прочего он построил Центральный вокзал Нью-Йорка.

Далее следуют основатель Microsoft Билл Гейтс с 213 миллиардами долларов, древнеримский консул Мак Красс, подавивший восстание Спартака (210 миллиардов), живший в XI веке двоюродный брат британского короля Алан Рыжий (203 миллиарда) и торговец рубежа XVIII-XIX веков Джон Джейкоб Астор (169 миллиардов).

В то же время состояние основателя Amazon Джеффа Безоса, который в прошлом году был признан самым богатым человеком в истории, составляет 117 миллиардов долларов. Знаменитый инвестор, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет владеет «всего» 93 миллиардами, отметил Уильямсон.

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