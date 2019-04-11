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Богатейший человек планеты предрек своей компании многомиллиардные потери

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Джефф Безос

Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил о грядущих многомиллиардных потерях компании. Об этом он сообщил в своем ежегодном письме акционерам.

По словам Безоса, компания развивается и растет, по мере чего возрастает и цена ее неудачных экспериментов. При этом невозможно двигаться вперед и совершать прорывы, избегая ошибок, уверен глава Amazon.

В качестве примера провала бизнесмен привел один из проектов Amazon — смартфон Fire. Компания потратила на разработку гаджета около 170 миллионов долларов, однако прекратила его выпуск в 2015 году.

При этом, по словам Безоса, позже компания сумела воспользоваться накопленным опытом для развития успешных продуктов — умной колонки Echo с поддержкой голосового помощника Alexa.

По итогам 2018 года Amazon зафиксировала чистую прибыль в размере 10,1 миллиарда долларов. Выручка компании составила 232,9 миллиарда долларов.

Джефф Безос второй год подряд возглавляет рейтинг богатейших бизнесменов планеты по версии Forbes. За год Безос разбогател на 19 миллиардов долларов, теперь его состояние оценивается в 131 миллиард долларов.

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