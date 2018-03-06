В России сменился самый богатый человек

Самым богатым человеком России по версии Forbes стал главный акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Его состояние журнал оценил в 19,1 миллиарда долларов.

Лисин на 400 миллионов долларов обошел совладельца «Северстали» Алексея Мордашова, который оказался на втором месте с 18,7 миллиарда долларов. Лидер прошлогоднего российского списка Forbes Леонид Михельсон — на третьем месте с состоянием 18 миллиардов долларов.

В десятку богатейших россиян вошли президент «Лукойла» Вагит Алекперов, а также Геннадий Тимченко, Владимир Потанин, Андрей Мельниченко и ряд других.

В глобальном рейтинге миллиардеров лидером стал глава Amazon Джефф Безос. В тройку вошли сооснователь Microsoft Билл Гейтс и гендиректор инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет. Безос возглавил список Forbes впервые.

Согласно рейтингу миллиардеров Bloomberg, богатейшие россияне в январе-феврале разбогатели на 11 миллиардов долларов. При этом самым богатым был назван Алексей Мордашов, Лисин занял второе место, Потанин — третье.

Минфин США в конце января внес 96 российских олигархов в список, представленный Конгрессу. Все они и еще 114 высокопоставленных российских чиновников считаются кандидатами на попадание в санкционный список.

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