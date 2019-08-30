Российский миллиардер занялся музыкой с христианами и детьми

Российский миллиардер Игорь Рыбаков анонсировал выход своего дебютного музыкального альбома «Уходило лето». Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

В альбом войдет пять треков в стиле trip-hop: «Уходило лето», «Я здесь не один», «Идем со мной», «Держись», «Одна дорога на двоих». В его создании приняли участие госпел-хор (жанр духовной христианской музыки — прим. «Ленты.ру») («Идем со мной»), детский хор («Уходило лето»). Пластинка записана на студии продюсера Игоря Матвиенко.

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Песни миллиардер посвятил своей жене. «То, как это можно было выразить словами, стихами, действиями, я уже сделал. Но все равно осталось много недосказанного. Для этого я и освоил песенный жанр», — рассказал он Forbes. — Музыка, песни — это спонсор новых нейронных связей для меня. Я давно заметил, что подобное творчество сильно улучшает качество жизни, качество проживания, бизнес-результаты, жизненные и общественные результаты».

Бизнесмен занимает 78-е место в списке богатейших людей России. Его состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов. Рыбаков — совладелец корпорации «Технониколь», основатель венчурного фонда Larix и учредитель «Института ускорения экономического развития («Рыбаков Фонд»)».

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