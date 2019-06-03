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Российский чиновник-миллиардер оказался в два раза богаче

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Александр Постригань

У бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя выявлено дополнительное имущество почти на пять миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 3 июня, «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

В итоге ведомство требует взыскать с него в доход государства имущество на девять миллиардов рублей. В том числе 1,7 тысячи объектов недвижимости, расположенных преимущественно в Клинском районе стоимостью не менее 4,3 миллиарда рублей, четыре автомобиля стоимостью 9,4 миллиона рублей, а также 4,7 миллиарда рублей в качестве эквивалента уже отчужденного ответчиками имущества.

Основание для принятия решения послужили факты, подтверждающие вовлеченность Постриганя в предпринимательскую деятельность его сына с использованием своих служебных полномочий. Кроме того, были установлены данные о подконтрольных Постриганю лицах, являющихся фиктивными собственниками значительного объема имущества, зарегистрированного на них бывшим чиновником и его сыном.

16 мая сообщалось, что Генеральная прокуратура и ФСБ обнаружили у бывшего главы Клинского района и депутата местного совета Александра Постриганя состояние в четыре миллиарда рублей, полученное незаконным путем. Ему были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Постригань был задержан в аэропорту Шереметьево при попытке покинуть Россию в июне 2018 года. По версии следствия, в 2011-2013 годах на посту главы Клинской администрации он внес в документы заведомо ложные сведения о готовности к эксплуатации построенного жилого дома в Клину. Следователи считают, что Постриганю было известно о том, что принимаемый им объект недостроен. Ущерб государству оценивается в 34 миллиона рублей.

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