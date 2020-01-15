Американский экономист усомнился в независимости российского ЦБ

Министр экономического развития России Максим Орешкин в ходе Гайдаровского форума поспорил с американским экономистом Кеннетом Рогоффом, который усомнился в независимости российского ЦБ, передает корреспондент «Ленты.ру» с сессии Гайдаровского форума «Современная денежная теория: новый взгляд».

«Будем честны, российский Центробанк не настолько независим, как Федеральная резервная система в США или Европейский центральный банк», — заявил Рогофф. Орешкин ответил на это, что ЦБ «еще более независим».

Рогофф работал главным экономистом в Международном валютном фонде (МВФ). В настоящее время он профессор экономики Гарвардского университета в США, известен своими работами по исследованию бюджетной политики разных государств и твердыми убеждениями в необходимости отказа от наличных денег. Считается одним из наиболее цитируемых экономистов в мире.

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XI Гайдаровский форум проходит 15-16 января. Он посвящен теме «Россия и мир: Вызовы нового десятилетия». Его посетят 14,7 тысячи участников, в том числе 600 спикеров более чем из 30 стран, среди них ученые, политики, представители финансовых кругов и бизнеса. Россию представляют первый заместитель председателя правительства, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Организаторами форума стали Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (мероприятия проходят в здании академии), Институт экономической политики имени Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. «Лента.ру» является информационным партнером форума.

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