Посол Евросоюза выступит на Гайдаровском форуме

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер выступит на XI Гайдаровском форуме в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС). Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы мероприятия.

Также на мероприятии будут присутствовать основатель и председатель аналитического центра «Друзья Европы» Джайлз Мерритт и член попечительского совета Центра, бывший европейский директор Трехсторонней комиссии Поль Реве.

20 декабря сообщалось, что на форум приедут руководители ведущих зарубежных бизнес-школ — президент Университета Instituto de Empresa Сантьяго Иньигуэс де Онзоньо, президент Университета Ниццы София-Антиполис Эммануэль Трик и заместитель декана Школы бизнеса NEOMA Селин Давесн.

Форум пройдет в Москве 15-16 января 2020 года. Организаторами Гайдаровского форума являются РАНХиГС, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. «Лента.ру» является информационным партнером форума.

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