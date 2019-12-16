В Гайдаровском форуме примут участие топовые международные экономисты

Представители Всемирного банка и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) примут участие в XI Гайдаровском форуме в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС). Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы мероприятия.

Речь идет о вице-президенте Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сириле Муллере, консультанте Всемирного банка Дэвиде Г. Тарре и замдиректора Департамента по вопросам финансов и предпринимательства Евразии Секретариата глобальных отношений ОЭСР Матильде Меcнар.

Ранее сообщалось, что на форуме подведут итоги десятилетия БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР). Эксперты обсудят будущее организации, в частности, вызовы, которые строят перед ней, и перспективы дальнейшего развития.

Форум пройдет в Москве 15-16 января 2020 года. Организаторами Гайдаровского форума являются РАНХиГС, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. «Лента.ру» является информационным партнером форума.

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