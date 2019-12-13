На Гайдаровском форуме подведут итоги десятилетия БРИКС

Итоги десятилетия БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР) подведут в рамках XI Гайдаровского форума, который состоится 15-16 января 2020 года в РАНХиГС. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы мероприятия.

В дискуссии об итогах десятилетия примут участие управляющий директор Исследовательской группы БРИКС Мадлин Кох, а также другие представители объединения — содиректор Исследовательской группы Джон Киртон и директор Национального комитета по исследованию Бинод Сингх Аятшатру.

Помимо этого, представители организации обсудят будущее БРИКС, в частности, вызовы, которые строят перед ней, и перспективы дальнейшего развития.

Организаторами Гайдаровского форума являются Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС), Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. «Лента.ру» является информационным партнером форума.

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