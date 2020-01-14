В России откроется Гайдаровский форум

В России 15-16 января 2020 года пройдет XI Гайдаровский форум «Россия и мир: Вызовы нового десятилетия». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Главной темой форума станет поиск ответов на главные вызовы, которые ждут Россию и мир в новом десятилетии. В программе мероприятия — стратегия развития России, национальные цели развития и экономический рост, научно-технологические прорывы и цифровизация, трансформация систем государственного управления и геополитические тенденции, образование и социальные лифты для молодежи, налоговые мифы и трансформация банковской системы, социальная ответственность бизнеса.

Мероприятие соберет ведущих мировых ученых, политиков, представителей финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты. В общей сложности на форум зарегистрированы более 14 700 участников, среди которых 600 спикеров из более 30 стран. В частности, в мероприятии примут участие первый заместитель председателя правительства, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Кроме того, на мероприятии выступит лауреат Нобелевской премии мира, профессор Рае Квон Чунг. Он был удостоен награды в 2007 году в составе Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Также в Гайдаровском форуме поучаствуют посол Евросоюза в России Маркус Эдерер, основатель и председатель аналитического центра «Друзья Европы» Джайлз Мерритт и член попечительского совета Центра, бывший европейский директор Трехсторонней комиссии Поль Реве. Среди гостей форума будут присутствовать главы ведущих зарубежных бизнес-школ.

Форум пройдет в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС). Организаторами мероприятия являются РАНХиГС, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. «Лента.ру» является информационным партнером форума.

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