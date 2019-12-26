Появилась программа Гайдаровского форума

Опубликована программа XI Гайдаровского форума «Россия и мир: вызовы нового десятилетия», который пройдет в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы мероприятия.

На форуме будут обсуждать вызовы грядущего десятилетия, экономическое развитие, здравоохранение, цифровые инициативы в спорте, современное госуправление, российское образование и бизнес-школы, вопросы экологической политики и климата, цифровую революцию.

В общей сложности будет организовано 85 дискуссионных площадок — панельных и экспертных дискуссий, открытых диалогов, презентаций и заседаний. В число специальных мероприятий Гайдаровского форума войдут открытый «Диалог гражданских диалогов», презентация книг, ежегодное собрание российского отделения организаций — членов SDSN «Перспективы развития SDSN в России».

Также в рамках форуме пройдут открытая лекция Татьяны Черниговской «Мозг vs искусственный интеллект», открытое заседание общественного совета базовой организации стран СНГ по подготовке кадров в области государственного управления, открытое заседание президиума НАСДОБР «Итоги 2019 года и новые рубежи государственно-частного партнерства в оценке качества делового и управленческого образования» и презентация книг.

Форум пройдет в Москве 15-16 января 2020 года. Организаторами Гайдаровского форума являются РАНХиГС, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. «Лента.ру» является информационным партнером форума.

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