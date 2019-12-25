Лауреат Нобелевской премии мира выступит в Москве

Лауреат Нобелевской премии мира, профессор Рае Квон Чунг выступит на XI Гайдаровском форуме в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы мероприятия.

Рае Квон Чунг получил Нобелевскую премию в 2007 году в составе Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Награда была присуждена за усилия по накоплению и распространению знаний об изменениях климата из-за деятельности человека и создание основ для мер, необходимых для противодействия им.

Ранее сообщалось, что на форуме также выступят посол Евросоюза в России Маркус Эдерер, основатель и председатель аналитического центра «Друзья Европы» Джайлз Мерритт и член попечительского совета Центра, бывший европейский директор Трехсторонней комиссии Поль Реве.

Форум пройдет в Москве 15-16 января 2020 года. Организаторами Гайдаровского форума являются РАНХиГС, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. «Лента.ру» является информационным партнером форума.

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