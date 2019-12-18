Главы международных научных центров станут экспертами Гайдаровского форума

Руководители международных научных центров станут экспертами XI Гайдаровского форума в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС). Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы мероприятия.

Среди экспертов — директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс, исполнительный директор Европейского центра политики и исследований в области социального обеспечения (1988-2015) Бернд Марин и президент Центра изучения международной общественной политики Наоки Танака.

Ранее сообщалось, что в форуме примут участие представители Всемирного банка и Организации экономического сотрудничества и развития.

Форум пройдет в Москве 15-16 января 2020 года. Организаторами Гайдаровского форума являются РАНХиГС, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. «Лента.ру» является информационным партнером форума.

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