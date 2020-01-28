Найден виновник слабого развития России

Слабое развитие финансового рынка из-за неверной политики Центробанка является одной из главных причин недостаточного экономического роста в России. К таким выводам пришла в своем анализе Счетная палата, отчет о работе которой опубликован на сайте ведомства.

Виновником недостаточного развития финансового сектора России аудиторы Счетной палаты считают ЦБ — регулятор не добился выполнения ключевых отраслевых показателей. Среди них отношение суммарных банковских активов к ВВП, доля корпоративных кредитов и пенсионных накоплений в экономике. В 2016-18 годах рост отмечен только по одному показателю — отношению активов страховых компаний к ВВП.

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Недостижение целей по этим показателям привело к тому, что Россия заняла лишь 95 место в Индексе глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума по показателю «развитие финансового рынка». Найдена авторами и основная причина такого положения — ЦБ, по их мнению, ошибся с постановками основных целей. Только одна из трех главных (создание условий роста для финансовой индустрии) относится к ведению регулятора. Остальные (повышение качества жизни за счет инструментов финансового рынка и содействие экономическому росту за счет повышения доступа к финансированию), скорее, являются общими социально-экономическими задачами.

С ростом финансовой индустрии ЦБ тоже не справился, считают авторы анализа. Один из главных негативных результатов — снижение количества участников рынка за последние годы (сильнее всего сократилось число негосударственных пенсионных фондов).

Все эти факторы привели к тому, что, по итогам 2019 года, согласно прогнозу Минэкономразвития, экономический рост в России составил 1,3 процента против 2,5 процента годом ранее.

В середине января с похожими заявлениями выступал российский бизнесмен, акционер «Русала» и энергетического холдинга En+ Олег Дерипаска. По его словам, именно ЦБ виновен в росте уровня бедности в России и консолидации финансового сектора. Помимо этого, регулятор якобы проводит неверную политику по таргетированию курса рубля, добиваясь устойчивости «только для самой устойчивости, без привязки к реальным вызовам экономики».

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