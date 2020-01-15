Россию похвалили за борьбу с «зомби»

Глава американского инвестбанка JPMorgan Chase Якоб Френкель похвалил Россию и российский Центробанк за проводимую политику. Такое заявление он сделал во время панельной сессии «Независимость центральных банков: прошлое или будущее?» в рамках Гайдаровского форума в РАНХиГС, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я опрашивал глав центробанков по всему миру о том, что для них является главной целью. И все отвечали, что для них главная цель заключается в том, чтобы ни один банк не прекратил существование. И я отвечал: "Если вы стремитесь сохранить все банки, вы взращиваете зомби"», — рассказал Френкель. По его словам, главной целью любого центробанка должна быть финансовая и ценовая стабильность.

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Эту точку зрения разделяет руководство российского ЦБ. Регулятор перешел к политике инфляционного таргетирования в 2014 году. С тех пор главной его целью стало регулирование инфляции и ее удержание на приемлемом уровне.

Этот же тезис в рамках панельной сессии высказала замглавы ЦБ Ксения Юдаева. «Важно, чтобы рынки и экономические агенты верили в то, что цель — инфляция», — отметила она, добавив, что страны, пытавшиеся экспериментировать с управлением совокупным спросом, в конечном итоге разрушили доверие к денежно-кредитной политике государства. Одной из таких стран она назвала Турцию.

За последние несколько лет ЦБ отозвал лицензию у нескольких десятков банков. Самыми распространенными причинами стали фальсификация отчетности, отмывание денег и вывод активов.

Организаторами Гайдаровского форума является РАНХиГС, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. «Лента.ру» выступает информационным партнером мероприятия.

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