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Центробанк раскрыл новые варианты пенсионных выплат

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В Центробанке раскрыли новые варианты пенсионных выплат. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на первого зампреда Банка России Сергея Швецова.

В новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане (ГПП) — после завершения накопительной фазы у гражданина будет выбор: получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог (сейчас он составляет 13 процентов), либо приобрести пожизненный пенсионный план.

Правительство планирует внести в Госдуму законопроект о ГПП, в рамках которого выплаты начинаются либо через 30 лет после начала накоплений, либо при достижении пенсионного возраста — в зависимости от того, что наступит раньше.

Стандартный план рассчитывается на 15-20 лет вперёд, но каждые два года он будет пересматриваться и продлеваться еще на два, пояснил Швецов. «С одной стороны, это дает возможность приравнивать данные выплаты к пенсии, потому что они носят пожизненный характер, — отметил первый зампред ЦБ. — С другой, неиспользованный остаток наследуется, потому что он рассчитывается как срочный».

При стандартном плане человек выберет фонд, который даст ему лучшую ежемесячную выплату, говорит Швецов. Фонд рассчитает, какую выплату и индексацию сможет предложить, исходя из истории инвестирования. В ЦБ полагают, что первоначальная сумма будет индексироваться на инфляцию ежегодно, это станет требованием к стандартному плану. «Если пенсионный фонд предложит человеку иной план, который его устраивает больше, он купит другой. Никаких ограничений здесь нет», — добавил Швецов.

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