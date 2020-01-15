Рубль упал к доллару и евро в ходе торгов в среду, 15 января, на фоне объявления премьер-министром Дмитрием Медведевым об отставке правительства. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 16:10 мск стоимость американской валюты составляла 61,39 рубля. Сообщение об отставке правительства появилось на сайте ТАСС в 16:28 по московскому времени. В течение нескольких минут стоимость доллара взлетела на 40 копеек, на максимуме достигая 61,81 рубля.

Аналогичная ситуация наблюдается и с евро. Стоимость европейской валюты на Московской бирже по состоянию на 16:10 по московскому времени составляла 68,40 рубля. Однако уже к 16:30 она достигала 68,86 рубля.

Медведев заявил, что считает решение об отставке правильным на фоне оглашенных президентом России предложений об изменении Конституции в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Президент России Владимир Путин уже поблагодарил правительство Дмитрия Медведева за работу. Глава государства поручил ему и министрам исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета министров.

Как стало известно позднее, президент предложил назначить Медведева на должность замсекретаря Совета безопасности.

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