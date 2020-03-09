Миру предсказали нефть за 20 долларов

Аналитики Goldman Sachs предсказали падение цен на нефть до 20 долларов за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам экспертов, прогноз для нефтяного рынка сейчас еще более плачевный, чем в ноябре 2014 года. Они отметили, что к падению цен может подтолкнуть нефтяная война между ОПЕК и Россией.

В свою очередь Yahoo со ссылкой на аналитика Goldman Sachs Дэмиена Курвалина пишет, что текущая ситуация кардинально меняет прогнозы для рынков нефти и газа. Курвалин считает, что производители дешевой нефти будут увеличивать поставки, чтобы заставить производителей с более высокими издержками снизить добычу.

Ранее 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась почти на треть, до 31,44 доллара за баррель. Это произошло после выхода России из сделки ОПЕК+. Последний раз такая стоимость у нефти Brent была в 2004 году.

Вслед за нефтью упал и курс рубля. В настоящее время доллар на Международном валютном рынке стоит 72,04 рубля, евро — 82,1 рубля.

6 марта участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о продлении соглашения, срок которого истекает 31 марта. Сообщалось, что инициатором прекращения действия договоренности стала Россия. На фоне провала переговоров стоимость нефти Brent за несколько дней упала с 52 до 45 долларов за баррель.

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