Американский рынок рухнул из-за нефти

Ключевые индексы американского фондового рынка рухнули на открытии торгов из-за ситуации с нефтью. S&P 500 опустился на 6,3 процента, NASDAQ — на 6,8 процента, а Dow Jones — на 7 процентов, свидетельствуют данные площадок.

В соответствии с правилами торги после открытия пришлось приостановить на 15 минут. Такие меры принимают, если падение индексов выше пяти процентов. В последний раз это происходило в 2008 году на фоне мирового кризиса.

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Обрушение американского рынка было ожидаемым после того, как аналогичным образом повели себя азиатские и европейские биржи. В частности, в Европе биржи падают в среднем на 8 процентов, а итальянская FTSE MIB — на 11.

Панические настроения охватили инвесторов из-за неожиданного провала переговоров в формате ОПЕК+. Стороны не договорились о новом сокращении добычи, на чем настаивала Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК, и не продлили действующее соглашение, к чему склонялась Россия.

Теперь с 1 апреля стороны свободны от любых обязательств по объему поставок нефти. Саудовская Аравия уже анонсировала резкий рост добычи, а также пообещала своим клиентам рекордную за последние 20 лет скидку — 6-8 долларов за баррель. Эксперты полагают, что таким образом королевство хочет наказать Россию за отказ поддержать ее предложение.

В свою очередь российская сторона не видела смысла еще больше снижать добычу, поскольку выпадающие объемы сырья заполняли американские сланцевые компании, которые никаких обязательств перед другими экспортерами не имели. Таким образом, Россия теряла рынки.

На фоне падения нефти курс российского рубля опустился до четырехлетних минимумов. Торги на Московской бирже не проводятся из-за выходного дня и возобновятся только завтра, однако на международной бирже и Forex доллар торгуется на уровне 75 рублей, а евро — 85 рублей.

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