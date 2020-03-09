Европа запаниковала из-за нефти

После развала сделки ОПЕК+, что привело к обрушению стоимости нефти, биржи в Европе запаниковали. Ведущие европейские индексы отреагировали на ситуацию резким снижением, свидетельствуют данные торгов.

Сильнее всего ситуация ударила по Италии. По состоянию на 12:20 по московскому времени итальянский FTSE MIB рухнул на 8,86 процента, причем на максимуме падение достигало десяти процентов.

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Индекс Лондонской биржи опускался более чем на 8,5 процента, после чего произошла коррекция до минус 6 процентов.

Ключевой немецкий индекс DAX в то же время снизился на 5,21 процента, французский CAC 40 — на 5,83 процента, а Stoxx Europe 600 потерял 4,92 процента.

Причиной паники инвесторов стал неожиданный провал переговоров в формате ОПЕК+. Стороны не только не договорились о новом сокращении добычи (предлагались объемы 1,5 миллиона баррелей в сутки), но и не сохранили предыдущие соглашения.

В пятницу, 6 марта, стало известно о развале соглашения ОПЕК+, которое предусматривало снижение объемов добычи нефти. Страны ОПЕК настаивали на дополнительном сокращении на 1,5 миллиона баррелей в сутки, а Россия хотела сохранить нынешний уровень. Однако стороны не смогли договориться, в результате все страны получили право максимально наращивать добычу.

Дополнительным ударом стала позиция Саудовской Аравии, которая анонсировала резкое увеличение добычи и объявила скидки на нефть для основных клиентов на уровне 6-8 долларов за баррель, что стало рекордом за последние 20 лет. Таким образом королевство намерено выдавить с рынков своих основных конкурентов и в первую очередь Россию.

На фоне этого стоимость саудовской нефтяной компании Saudi Aramco за сутки упала на максимально допустимые десять процентов. В России торги не проводятся из-за выходного дня, но на Лондонской бирже российские компании теряют до четверти в стоимости. Курс рубля также тестирует многолетние минимумы — 85 рублей за евро и 75 рублей за доллар.

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