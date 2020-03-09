Российскому рынку предрекли «кровавую баню»

Вторник, 10 марта, может стать «кровавой баней» для российского фондового рынка. Возникновение такой ситуации предрек аналитик «Финама» Сергей Дроздов, сообщает РИА Новости.

«На рынках сейчас происходит чистейшей воды истерика, даже с учетом того, что Россия отказалась от предложения ОПЕК в пятницу, это не больше чем спекулятивный фактор», — отметил эксперт.

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Российские биржи в понедельник, 9 марта, закрыты из-за праздничного выходного в связи с выпавшим на воскресенье 8 Марта.

Нефтяные котировки 9 марта обвалились на треть после провала переговоров стран ОПЕК+ о продлении соглашения по сокращению добычи нефти, которое истекает 31 марта. В «Роснефти» заявляли, что сделка в предложенных параметрах не была в интересах России, а Саудовская Аравия объявила о намерении нарастить добычу нефти и снизить цены на нефть.

К утру 9 марта стоимость барреля Brent на мировых биржах снизилась до 31,4 доллара, сейчас марка торгуется около 33,9 доллара за баррель. В связи с этим курс российского рубля резко упал к доллару и евро, также дешевеют акции российских компаний. В правительстве России заявили, что готовы к такой ситуации.

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