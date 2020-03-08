Объяснен вред сделки с ОПЕК для России

Соглашение стран ОПЕК+ несло вред для России, поскольку сокращаемые объемы замещались мировыми игроками вне соглашения, а участники сделки теряли возможности для развития отрасли. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
«Помимо США и другие страны, находящиеся за периметром соглашения ОПЕК+, готовы наращивать добычу. Поэтому с точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла», — объяснил Леонтьев.
Он также отметил, что нового соглашения с партнерами по ОПЕК+ можно было бы достичь, если бы предложение было более компромиссным, однако, по его словам, условия не носили партнерский характер.
Ранее вице-президент и совладелец «Лукойла» Леонид Федун оценил потери России вследствие отказа от продления соглашения в 100-150 миллионов долларов в день. Эта сумма, по его словам, будет складываться из недополученной выгоды от экспорта нефти и потерь от снизившейся цены на газ.
6 марта участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о продлении соглашения, срок которого истекает 31 марта. Сообщалось, что инициатором прекращения действия договоренности стала Россия. На фоне провала переговоров стоимость нефти Brent за несколько дней упала с 52 до 45 долларов за баррель.