Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК). По его мнению, стране это обойдется в 100-150 миллионов долларов в день. Об этом пишет The Bell.

Федун пояснил, что такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня от 60 долларов за баррель (при сохранении сделки с ОПЕК) до примерно 40 долларов за баррель при объеме российского экспорта в 5 миллионов баррелей в день.

Предприниматель назвал такое решение неожиданным и нерациональным. «Пока я в легком шоке», — сказал Федун.

Переговоры о будущем сделки с участием членов ОПЕК и ряда других добытчиков провалились 6 марта. Ранее сообщалось, что участники сделки, известной как ОПЕК+, не могут договориться из-за позиции России, которая не намерена еще больше сокращать объемы добычи топлива в расчете на дальнейшее снижение цены и готова лишь на продление на текущих условиях.

4 марта министр энергетики России Александр Новак покинул проходящее в Вене заседание до его завершения. На этом фоне значительно снизились котировки нефти марок Brent и WTI. В свою очередь глава Министерства финансов Антон Силуанов отметил, что российская сторона готова к снижению цен на нефть благодаря накопленным резервам.

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