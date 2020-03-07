России предсказали потери на десятки миллиардов долларов из-за нефти

Отказ от продления соглашения ОПЕК+ о снижении добычи нефти может обернуться для России потерями десятков миллиардов долларов в год. Такую вероятность предсказали экономисты, опрошенные ТАСС.

Советник главы «Открытие брокер» Сергей Хестанов указывает, что падение цен в результате прекращения действия сделки ОПЕК+ может привести не только к падению цен, но и к снижению добычи, поскольку эксплуатация некоторых месторождений может стать убыточной, из-за чего они будут заморожены.

«В результате срыва договоренностей с ОПЕК Россия может недополучить несколько десятков миллиардов долларов валютной выручки в год», — отметил аналитик Fitch Дмитрий Маринченко. По его оценке, цены на баррель нефти марки Brent в условиях отсутствия соглашения, скорее всего, будут колебаться в коридоре 40-50 долларов вместо возможных 50-60 долларов за баррель при наличии соглашения.

Материалы по теме Спаси или сохрани Германия страдает от избытка денег. Чем это угрожает Европе?

Ранее вице-президент и совладелец «Лукойла» Леонид Федун оценил потери России вследствие отказа от продления соглашения в 100-150 миллионов долларов в день. Эта сумма, по его словам, будет складываться из недополученной выгоды от экспорта нефти и потерь от снизившейся цены на газ.

6 марта участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о ее продлении после апреля 2020 года. Сообщалось, что инициатором прекращения действия соглашения стала Россия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!