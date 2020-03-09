Франция попросила инициатора падения цен на нефть одуматься

Саудовская Аравия должна координировать свои действия с другими экспортерами нефти, чтобы не допустить резкого падения цен на сырье и потрясений на мировом рынке. Об этом заявил министр экономики Франции Бруно Ле Мэр, передает CNBC.

Чиновник попросил королевство одуматься и напомнил, что в настоящее время оно председательствует в G20, объединении богатейших государств мира.

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По словам Ле Мэра, если цены на нефть упадут слишком сильно, то в перспективе пострадают все нефтяные компании, а с ними и мировая экономика.

Цены на нефть рухнули почти на треть за сутки после того, как Саудовская Аравия решила резко нарастить добычу и предложила своим клиентам в Азии, Америке и Европе рекордные за последние 20 лет скидки — 6-8 долларов за баррель.

Такое решение, как утверждают эксперты, можно приравнять объявлению ценовой войны России, из-за позиции которой не удалось согласовать дополнительное ограничение добычи на 1,5 миллиона баррелей. В ходе переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, стороны не смогли договориться и до продления действующих ограничений в размере 1,7 миллиона баррелей. В результате с 1 апреля все страны ОПЕК не имеют никаких препятствий в уровне добычи.

Одним из главных пострадавших стало само королевство, поскольку стоимость государственной нефтяной компании Saudi Aramco рухнула на максимально возможные десять процентов за сутки. В результате теперь она стоит ниже, чем после первичного размещения акций (IPO), которое прошло в декабре.

Между тем источник в ОПЕК, знакомый с планами властей королевства, утверждает, что Эр-Рияд не считает ситуацию ценовой войной против России, но с этого момента возлагает ответственность за уровень добычи на всех участников рынка.

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