Мосбиржа приготовилась к обвалу на российских торгах

Московская биржа приготовилась к обвалу на российских торгах из-за ситуации на мировых фондовых рынках. Cо вторника, 10 марта, на бирже будут расширены торговые лимиты, а также повысятся ставки обеспечения по ряду инструментов. Об этом сообщается на сайте биржи.

Мосбиржа расширит границы ценовых коридоров во время торгов 10 марта, значения станут известны перед началом торгов. «По указанным активам Московская биржа в соответствии с международными практиками также увеличит длительность процедуры изменения границ ценовых коридоров торгуемых инструментов до 15 минут в ходе торгов», — отмечается на сайте.

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Также биржа раскрыла ориентировочные ставки обеспечения и границы ценовых коридоров. Верхняя ценовая граница по доллару установлена на уровне 76,3951 рубля (вместо 70,445), по евро — 87,3131 рубля (вместо 79,625).

Падение наблюдается на всех основных рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, где торги уже закрылись, а также Персидского залива, Европы и Латинской Америки. Московская биржа 9 марта не работала из-за выходного дня, но, по мнению аналитиков, 10 марта может стать на российском рынке «кровавой баней».

Обвал на мировых рынках происходит на фоне провала переговоров о продлении соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и намерения Саудовской Аравии резко нарастить добычу, предоставив клиентам крупнейшую за 20 лет скидку. Стоимость нефти Brent утром 9 марта опускалась до 31,30 доллара за баррель, но к вечеру произошла корректировка почти до 37 долларов.

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