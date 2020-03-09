Петербуржцы выстроились в очереди за валютой из-за обвала курса рубля

После падения курса рубля из-за обвала нефтяных котировок граждане начали выстраиваться в очереди за валютой: большие скопления людей наблюдаются возле пунктов обмена в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщает «Росбалт».
Уточняется, что много желающих купить доллары в центре обмена на Лиговском проспекте. «Продают, в лучших традициях, по новой цене — 75 рублей, а скупают по старой — 67 рублей. Спасибо „родному“ государству», — написал в Twitter муниципальный депутат МО Лиговка-Ямская Александр Изотов.
Ранее 9 марта сообщалось, что социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы вопреки падению курса рубля из-за обвала нефтяных котировок. В том, что выплаты будут увеличены, можно не сомневаться, сказала председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова.
Она также призвала россиян не бояться снижения реальных доходов из-за обвала курса российской валюты.
В связи с обвалом нефтяных котировок 9 марта курс рубля резко упал. В настоящее время евро на рынке FOREX превысил 84,24 рубля, доллар на Международном валютном рынке приблизился к 74 рублям. На валютном рынке Московской биржи торги 9 марта не проводились из-за выходного дня.