Российские пенсии увеличат вопреки падению курса рубля

Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы вопреки падению курса рубля из-за обвала нефтяных котировок. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова, пишет РИА Новости.

В том, что выплаты будут увеличены можно не сомневаться, сказала сенатор. «Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, — заверила она. — То, что планируется закрепить в Конституции — индексация социальных выплат и пенсий — будет выполнено».

Бибикова также призвала россиян не бояться снижения реальных доходов из-за обвала курса российской валюты.

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С утра понедельника, 9 марта, стоимость эталонного сорта марки Brent обрушилась почти на треть. По состоянию на 9:20 по московскому времени она составляет 33,30 доллара за баррель, свидетельствуют данные Лондонской биржи.

На фоне этого рубль обрушился, однако Центробанк начал борьбу и объявил о прекращении закупки валюты на внутреннем рынке в рамках исполнения бюджетного правила в течение 30 дней.

Нефтяные котировки обрушились после выхода России из сделки ОПЕК+. Ее участники не смогли договориться о продлении соглашения, срок которого истекает 31 марта. Сообщалось, что инициатором прекращения действия договоренности стала Россия, посчитавшая сделку невыгодной для себя.

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