Цена на нефть пробила прежний минимум

Стоимость нефти Brent пробила прежний минимум и упала до 31,3 доллара за баррель по состоянию на 07:29 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07:53 по московскому времени цена колеблется в районе 33 долларов за баррель. Прежний минимум был установлен на уровне 31,43 долларов. Таким образом падение цен составило около 31,1 процента.

На фоне падения цен на нефть курс рубля также обвалился. Стоимость доллара на Международном валютном рынке достигла 72,04 рубля, евро на рынке FOREX вырос до 82,1 рубля.

Нефтяные котировки обрушились после выхода России из сделки ОПЕК+. Ее участники не смогли договориться о продлении соглашения, срок которого истекает 31 марта. Сообщалось, что инициатором прекращения действия договоренности стала Россия. После этого стоимость нефти Brent за несколько дней упала с 52 до 45 долларов за баррель.

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