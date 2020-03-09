Киселев «без паники» объяснил выгоду России от дешевой нефти

Телеведущий, гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев объяснил выгоду России от дешевой нефти. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

«Без паники. Нефть падает, но Россия остается в плюсе, не дав ограничить свои возможности на глобальном рынке нефти. Стратегически решение верно», — считает медиаменеджер. Он отметил, что в случае заключения «невыгодной сделки» с ОПЕК, «нас выкинули бы за борт и лишили бы новых доходов». Теперь, по мнению Киселева, есть шанс не только добыть и продать столько, сколько нужно, но и «отправить за борт американский сланец».

Киселев также выразил мнение, что российский бюджет заметно прочнее бюджета Саудовской Аравии и готов к низким ценам на нефть (в районе 40 долларов) в отличие от бюджета королевства. «Пока весь мир паникует, правительство Путина-Мишустина и наш Центробанк успокаивают рынки», — написал он. По мнению телеведущего, российский президент является самым опытным мировым лидером, который «выводил страну еще и не из таких глобальных штормов», а остальные — правители не того масштаба.

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Ранее сообщалось, что автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в России из-за падения рынка нефти. При этом поставки автомобилей в России, запланированные на ближайшие 3-6 месяцев, вероятнее всего, захеджированы по валютным рискам, поэтому подорожание будет плавным.

До этого директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол назвал необходимую цену для сокращения сланцевой нефти в США. По его словам, это произойдет, если она упадет ниже 25 долларов за баррель

6 марта участники ОПЕК и Россия не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти и не продлили действующие ограничения. Причиной стала позиция Москвы, которая посчитала договор невыгодным, так как с его помощью дополнительные объемы сланцевой нефти на рынки выводят США.

После этого Saudi Aramco анонсировала резкое увеличение добычи и предложила клиентам рекордную за 20 лет скидку — до 6-8 долларов за баррель. Как отмечают аналитики, действия королевства связаны с желанием наказать Россию за нежелание ограничить добычу. В свою очередь в Москве, отказываясь от предложения, объясняли, что все выпадающие объемы компенсируют США, которые пользуются соглашением ОПЕК+ для завоевания новых рынков.

На фоне этого стоимость нефти Brent снизилась до 36,62 доллара за баррель, а курс российской валюты показывает многолетние минимумы на международных биржах. Доллар находится на уровне 75 рублей, а евро преодолевал отметку в 86 рублей.

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