Киселев заступился за посмеявшуюся над льготами телеведущую

Телеведущий, гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заступился за камчатскую телеведущую Александру Новикову, расхохотавшуюся во время записи сюжета об индексации льгот. Как сообщает «Инфо24», он назвал скандал вокруг нее преувеличенным и добавил, что относится к ситуации доброжелательно.

«Она просто не разобралась. Там ведь речь шла вовсе не о размере льгот, а об индексации. Но никто об этом не говорит. Ей показалось, что размер предоставляемых льгот небольшой. Люди тоже не разобрались», — считает Киселев.

Он отметил, что при обсуждении сюжета многие так и не попытались разобраться в вопросе льгот и индексации. По его мнению, «сложившаяся ситуация — повод всем журналистам посмеяться над собой». Он добавил, что ляпы бывают у всех, катастрофы в случившемся он не увидел.

10 февраля в сети распространился ролик, в котором ведущая не сдержала смех во время записи эфира о повышении социальных выплат в России на три процента. Она расхохоталась после слов о том, что в ежемесячный социальный набор для российских льготников заложено 137 рублей на проезд в международном транспорте. Она обсудила льготы с человеком за кадром и попросила прощения у коллег за свою реакцию.

Позже человек, опубликовавший видео с Новиковой в сети, был вычислен. Руководство телеканала сообщило, что провело разъяснительную беседу со всеми причастными к ситуации, и пообещало не увольнять Новикову.

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