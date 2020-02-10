Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

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Ведущая телепередачи «Вести: Приморье» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента. Запись с ней не попала в эфир, однако распространилась по сети.

Ведущая перечисляла, на что инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, и другие получающие льготы россияне могут потратить полагающиеся им 1155 рублей: около 900 рублей — на медикаменты, 137 рублей — на путевку в санаторий, а оставшиеся 127,7 рубля — на проезд в пригородном или международном транспорте к месту лечения и обратно.

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После слов о 127 рублях, предназначенных на международный транспорт, ведущая не смогла сдержать смеха. «Я старалась, вы слышали», — сказала она, извинившись перед коллегами и пытаясь унять смех. Сотрудница подразделения ВГТРК также порадовалась за то, что инцидент произошел не во время прямого эфира.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для льготников с поправкой на инфляцию проиндексирована с 1 февраля. По закону входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг может предоставляться в натуральной или денежной форме. На 3 процента вырос денежный эквивалент социального набора. Федеральные льготы в России получает более 15 миллионов человек.

Ранее об инцидентах во время съемок рассказала российская телеведущая Лариса Вербицкая. В частности, она вспомнила, как ее соведущий за минуту до эфира стал сползать со стула из-за сильного волнения. В некоторых случаях герои съемок так пугались, что им требовалась медицинская помощь.

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