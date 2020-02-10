Расхохотавшейся после слов о льготах в России телеведущей предрекли увольнение

Ведущей и другим сотрудникам ГТРК «Камчатка», ответственным за подготовку сюжета о повышении социальных выплат в России на три процента, предрекли увольнение. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на два источника в государственном медиахолдинге ВГТРК, в состав которого входит местный телеканал.

Журналистка расхохоталась после прочтения подводки о льготах в России. Перед этим она перечислила, на что россияне смогут потратить полагающиеся им 1155 рублей. Фрагмент не вышел в эфир, но попал на видео и распространился по сети.

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По словам первого источника, вся региональная команда подпадет под санкции вплоть до увольнения. «После таких выкрутасов закрывают все дороги где бы то ни было. Человек вылетает из сферы, от слова "совсем"», — заметил он. Собеседник считает, что как только будут найдены виновные в утечке записи в интернет, всю команду уволят.

Второй источник из ВГТРК заметил, что реакция ведущей была естественной, но осудил тех, кто писал текст для журналистки. «Кто писал этот текст? Выдавать с экрана такое, то "что у тебя остается 137 рублей, остальное вы можете потратить"», — добавил он. По мнению собеседника, можно было «просто сказать о том, что подняли до такой-то суммы» и обойтись без «этих унизительных уточнений».

На видеоролике, который попал в сеть, ведущая не смогла сдержать смеха после слов о том, что 127 рублей, заложенные в ежемесячный социальный набор для российских льготников, предназначены на проезд в пригородном или международном транспорте к месту лечения и обратно. Ведущая обсудила сумму льгот с человеком, который находился за кадром, и попросила прощения у коллег за свою реакцию.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для льготников была проиндексирована с 1 февраля. На три процента вырос денежный эквивалент социального набора. В него входят в том числе лекарства, путевки в санаторий и бесплатный проезд транспорте. Федеральные льготы в России получает более 15 миллионов человек.

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