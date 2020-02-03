Популярная российская ведущая раскрыла изнанку телевидения

Бывшая ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Лариса Вербицкая в интервью журналу «Караван историй» рассказала об изнанке телевидения. По ее словам, работа в эфире была напряженной, и порой приходилось сталкиваться с необычными моментами, подробности которых она привела.

Вербицкая отметила, что для подготовки к эфиру приезжала в телецентр в три часа ночи. Популярная ведущая вспомнила, как однажды световой прибор взорвался прямо во время трансляции и осыпал ее стеклом. «Я продолжала читать текст, делая вид, будто ничего не произошло», — рассказала Вербицкая. Уже вне эфира в туалете «Останкино» она вытряхивала стекла из волос и одежды.

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Во время другой съемки соведущий Вербицкой побледнел и стал сползать со стула за минуту до эфира. «Переволновался до обморока. Его вынесли из студии, и эфир, насколько помню, пришлось вести мне одной», — заметила российская ведущая. Случались и более стандартные проблемы: микрофон не включался или гость терялся в коридорах телецентра, порой пугаясь участия в программе вплоть до необходимости медицинской помощи.

Она также вспомнила историю о сотрудниках телецентра, когда в эфирах «Доброго утра» выступал целитель и экстрасенс Аллан Чумак. Он якобы заряжал воду, водя руками перед экраном, а работники «Останкино» торопились поставить поближе к нему трехлитровые банки с водой. По словам Вербицкой, потом коллеги «попивали водичку и уверяли, будто великолепно себя чувствуют».

Сама Вербицкая верит в одну примету, которую соблюдает до сих пор. По ее словам, если роняешь листок с текстом, надо тут же на него сесть. При этом неважно, куда упал — нужно сесть, даже если это грязный пол или лужа, уверяет ведущая. «Это правило выполняю и сейчас, традиции надо чтить», — заключила она.

Вербицкая — советская и российская телеведущая, известна большинству россиян по программе «Доброе утро» на Первом канале, которую вела с января 1987 по декабрь 2014 года. Также работала диктором на кишиневском телевидении. Заслуженная артистка России. Появлялась в развлекательных проектах «Форд Боярд» и «Ледниковый период». В 2018 году была одной из ведущих познавательной программы «Дневник активной жизни» на канале «Домашний».

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