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Свинья напала на журналиста в прямом эфире и искусала его

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Телеведущий греческого канала ANT1 Лазос Мантикос (Lazos Mantikos) был вынужден в прямом эфире убегать от напавшей на него свиньи. Его коллеги в студии передачи «Доброе утро, Греция» не могли сдержать смеха из-за произошедшего. Видео опубликовано на YouTube.

Как сообщает издание Protagon, утром 26 ноября журналист находился в городе Кинета к западу от Афин и делал репортаж о последствиях урагана. Во время эфира ведущий сообщил, что не может продолжать сюжет, поскольку на него напала свинья. «Слышите меня, тут свинья, которая преследует нас с самого утра. Простите, я не могу стоять на месте, потому что она кусает меня», — добавил Мантикос.

В это время журналист бегал от животного то в одну сторону, то в другую, извиняясь перед зрителями. Его коллеги, находящиеся в студии, рассмеялись. Один из них, Джорджос Пападакис (Giorgos Papadakis), принес извинения за ситуацию и шутливо пожелал репортеру «поскорее уладить все вопросы со свиньей». На телеканале позднее уточнили, что журналист не пострадал.

Ранее журналист британской телерадиокомпании «Би-би-си» Квентин Райнер (Quentin Rayner) рассказал, что баран пришел к его дому, разбил стеклянную раздвижную дверь и потоптался на лужайке. По его словам, животное жевало растения в горшках и «пыталось пободаться со своим собственным отражением».

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