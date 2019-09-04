Злой баран внезапно боднул оператора телеканала в пах и сорвал съемки

BBC / YouTube

Оператор британского телеканала «Би-би-си» получил удар в паховую область от барана во время съемок одной из передач. Видео опубликовано на YouTube.

Камерунский баран по кличке Сесил (Cecil) подошел вплотную к сотруднику «Би-би-си», когда тот снимал животное для нового выпуска программы о животных Animal Park. Овец разводят сотрудники сафари-парка Лонглит на юго-западе Англии.

Мужчина попытался прикрыть рукой область паха, однако животное с размаху ударило рогами мужчине между ног. Он скрючился от боли и упал на газон вместе с видеокамерой.

Сотрудница парка и ведущая телеканала рассмеялись от увиденного. «Сесил, не делай так. Я прошу прощения», — сказала смотрительница оператору. Она также уточнила, что баран и три его брата в последнее время «стали самоуверенными» на территории парка. До того, как Сесил ударил мужчину, он боднул сотрудницу в ногу.

Камерунцы — одомашненная порода овец из западной Африки, в настоящее время их также экспортируют в европейские страны.

В августе шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи (Gordon Ramsay) надул легкое тюленя в одном из выпусков своего реалити-шоу. Так ему посоветовали сделать жители Аляски для улучшения вкуса мяса животного.

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