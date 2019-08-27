Паук ворвался в прямой эфир телеканала и испытал хладнокровие ведущего

@BBCNews / Twitter

Во время записи интервью на телеканале «Би-би-си» в кадре появился паук. Видео инцидента британская телекомпания разместила у себя в Twitter.

В этот момент сотрудник канала брал интервью у городского советника Грэхема Кэмпбелла (Graham Campbell). Несмотря на то, что животное ползало по камере на протяжении 40 секунд, Кэмпбелл никак не отреагировал на происходящее и продолжил отвечать на заданный ему вопрос.

Во время записи советник рассказывал о решении Университета Глазго выплатить 20 миллионов британских фунтов (1,6 миллиарда рублей) в качестве компенсации за связи учебного заведения с работорговлей в прошлом. По словам Кэмпбелла, эти средства должны пойти на создание и функционирование исследовательского центра при учебном заведении.

Ведущий телеканала — Шон Ли (Shaun Ley) — извинился за произошедшее, но объяснил, что с пауком ничего нельзя было сделать во время прямого эфира.

Ранее пользователь Instagram опубликовал видео, в котором он спрятал паука-охотника у себя во рту, чем вызвал отвращение у подписчиков.

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