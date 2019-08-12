Гигантский паук расправился с летучей мышью на глазах у женщины

Жительница американского города Потит, штат Техас, сняла на камеру нападение крупного паука на летучую мышь во дворе своего дома. На кадры произошедшего обратил внимание портал UPI.

7 августа Аннет Аланис Гуахардо (Annette Alaniz Guajardo) собиралась на работу, когда заметила на улице летучую мышь в паутине черно-желтой аргиопы. Когда женщина вернулась домой, паук забрался на мертвую мышь и якобы поедал ее.

По словам энтомолога Мэтта Бертоне (Matt Bertone), эти пауки питаются в основном насекомыми, однако в редких случая могут нападать на более крупных существ. «Это подтверждено документально, что они ловят в свои сети птиц и животных более крупного размера, чем они сами, и едят их», — объяснил Бертоне.

Аргиопа черно-желтая (Argiope aurantia), также известная как желтый садовый паук, распространена в Канаде, Мексике, США и Центральной Америке. Сеть самки черно-желтой аргиопы круглая и достигает 60 сантиметров в диаметре. Самцы строят паутину зигзагообразной формы.

В июне сообщалось, что в национальном парке Маунт Филд, Австралия, семейная пара сфотографировала гигантского паука, пожиравшего поссума. Джастин Латтон разместила снимки членистоногого с животным во рту на странице Tasmanian Inspects and Spiders в Facebook.

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