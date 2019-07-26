Оса уволокла крупного паука-птицееда и попала на видео

Жительница американского города Розуэлл, штат Нью-Мексико, сняла на видео дорожную осу, которая поймала паука-птицееда. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В ролике оса без труда тащит огромную добычу по двору. «Чувак силен», — комментирует за кадром женщина, снимающая видео. Хотя паук не двигается, он не мертв, а лишь парализован после осиного укуса.

Дорожные осы, относящихся к родам Pepsis и Hemipepsis, парализуют свою добычу ядом и откладывают в нее яйца. Еще живые, но беспомощные пауки становятся кормом для вылупляющихся из них личинок. По шкале Шмидта, укус осы рода Pepsis считается самым болезненным в мире.

Пауки-птицееды питаются преимущественно насекомыми и более мелкими пауками. Кроме того, они нередко охотятся на мелких грызунов, птиц и рыб. В отличие от других видов пауков, птицееды не плетут паутину, а подстерегают добычу в засаде. Размер взрослых особей с учетом ног может превышать 27 сантиметров. Хотя птицееды ядовиты, их яд не представляет опасности для людей.

В 2009 году сообщалось, что австралийский городок Бовен наводнили гигантские пауки-птицееды. Жители города стали встречать их не только в садах, но и в общественных местах. Эксперты объясняют нашествие птицеедов дождями, которые выгнали их из привычной среды обитания.

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