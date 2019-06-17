Паук съел превосходящего его в размерах поссума

В национальном парке Маунт Филд, Австралия, семейная пара сфотографировала гигантского паука, пожиравшего поссума. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Джастин Латтон (Justine Latton) разместила снимки членистоногого с животным в своей пасти на специальной странице Tasmanian Inspects and Spiders в Facebook. На кадрах видно, как паук пытается проглотить мертвого поссума, который превосходит его в размерах.

Постом поделились пять тысяч человек. В комментариях люди отметили силу и мощь паука, а также пожалели бедного поссума.

Ранее сообщалось, что паука-птицееда, пожирающего опоссума, впервые сняли на видео. Биологи из университета Мичигана заметили птицееда в джунглях Перу, когда он уже схватил добычу. Опоссум вяло сопротивлялся около 30 секунд, после чего перестал подавать признаки жизни.

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